"Kapıları, kapatan biz değiliz’

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler konusunda açıklama yaptı.

Alithia gazetesinin “Sınır Kapılarını Biz Kapatmadık - Hükümet Kıbrıslı Türklerin İtirazlarına Yanıt Veriyor” başlıklı haberine göre, Rum hükümetinin, Güney Kıbrıs’taki işletmelerde çalışan Kıbrıslı Türk çalışanların işlerine gidebilmeleri için gerekli koşulların oluşması durumunda, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ile sağlık tedbirleri konusunu ele alacağını söyleyen Kusios, tüm sınır kapılarından geçişleri yasaklayanın Kıbrıs Türk tarafı olduğu iddiasında bulundu.

Konunun şu an hüküm süren koşullardan ötürü ele alınmadığını dile getiren Kusios, Kıbrıslı Türk çalışanların Güney Kıbrıs’taki işlerine gidebilme olanakları olması durumunda, bazı kararlar almak için konuyu ele alacaklarını belirtti.

Kusios “ancak ben sağlık ve koronavirüsün yayılmasının önlenmesi konusunun dışında başka bir konu görmüyorum” ifadesini kullandı.

Rum hükümetinin 4 geçiş noktasının işleyişini askıya aldığını, diğer 5 noktasının ise açık kaldığını ifade eden Kusios, Kıbrıs Türk tarafının ise bütün sınır kapılarından geçişleri yasakladığını ve yasaklamalara diplomatlar ile BM’nin de dahil olduğunu öne sürdü.

Kusios sözlerini kısaca şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Türk tarafınca sınır kapılarından geçişlere izin verecek olan koşullar oluştuğu zaman, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından da benzer kararlar alınacaktır. Sağlık Bakanlığının, koronavirüsün yayılmasıyla ilgili kısıtlayıcı önlemler alınması konusunda bazı görüşlere sahip olması muhtemeldir. Ancak bu aşamada, konu anlayacağınız üzere tartışılamaz, çünkü diğer taraf tüm geçiş noktalarından geçişleri engelledi.”

Rum Çalışma Bakanlığının planlarına dahil edilen Kıbrıslı Türk çalışanlara ödeneklerinin verilmesi konusunda ise Kusios, Güney Kıbrıs’taki bankalarda hesapları olan kişilere paralarının yatırıldığını dile getirdi.

Kusios, hesabı olmayan kişiler içinse çek çıkarıldığını ve bunların Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla gönderildiğini belirtti.

Bahse konu Kıbrıslı Türk çalışanların işlerine gidememeleri ve işten çıkarılmaları olasılığı konusundaki bir soruya ise Kusios, Çalışma Bakanlığı planları kapsamında oldukları sürece, bu kişilerin işten çıkarılamayacağını söyledi.

Geçişler ne zaman başlayacak?

Sınır kapılarının ne zaman açılacağının kendisine sorulması üzerine ise Kusios, Rum hükümetinin dört geçiş noktasının faaliyetlerini askıya aldığını ve beş geçiş noktasının açık olduğunu addettiğini iddia etti.

Kusios sözlerinin devamında “diğer taraf tüm geçiş noktalarını kapadı” diyerek, sınır kapılarının tümünün açık olduğu koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin öncesindeki düzene ne zaman geri dönülebileceği konusundaki bir soruya ise “bunu kimsenin öngöremeyeceği” yanıtını verdi.

Bunun koronavirüs salgını gelişmeleriyle tam anlamıyla iç içe geçmiş olduğunu dile getiren Kusios, koronavirüsü salgınının meydana getirdiği problemlerin haricinde, Rum hükümeti açısından tüm geçiş noktalarının yeniden faaliyete geçmemesi için herhangi bir sebep olmadığını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 10:40