Kırıkkale Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergi’nin açılışı gerçekleştirildi. Kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı. Sergi açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve çok sayıda bölge halkı katıldı.

Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Kırıkkale köy kadın kurslarına katılan kursiyerleri ve öğretmenleri ürettikleri eserlerden dolayı tebrik etti.

Kültürün yaşatılması, ekonomi ve turizme katkı sağlanması adına yapılan bu gibi çalışmalara önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, hüner isteyen bu gibi çalışmaların destek görmesi ve farklı köylere yayılması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve ekibini de bu çalışmalara verdikleri destekten dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında ayrıca, Dilekkaya-Kırıkkale yolunun onarımında emeği geçenleri kutlayarak Gaziköy ile Dilekkaya arasındaki yolun da en erken zamanda düzenlenmesi çağrısında bulundu.