Çeşitli görüşmeler yapıldı

Sol Hareket, iki toplumdan gençlerin yer aldığı Brüksel gezisine katıldı.

Verilen bilgiye göre, gezide, Sol Hareketi, Sol Hareket ve Sol Gençlik Komite üyesi Raif Kanlıoğlu temsil etti.

Kanlıoğlu, Avrupa Parlamentosundaki Sol Grup GUE/NGL tarafından düzenlenen “Türkiye: Tünelin Sonunda Işık Var Mı?” isimli tartışmaya da katıldı.

“Kıbrıs’ın Kuzey ve Güney kesimlerinde sosyoekonomik ve siyasi çerçevede değişmekte olan yeşil hat kavramının nasıl değerlendirildiğini” sorgulayan Kanlıoğlu, Bürüksel’deki temasları çerçevesinde AKEL (Kıbrıs) ve DIE LINKE (Almanya) milletvekilleri ve temsilcileri ile çeşitli görüşmeler de gerçekleştirdi.

Kanlıoğlu, ayrıca “Türkçe’nin AB resmi dili olması, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki karma evlilik ve vatandaşlık sorunu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB burs programı, Kıbrıs sorunun siyasi eşitliğe dayalı bir Federasyon altında çözümü, Avrupa’da artmakta olan milliyetçilik ve faşizm, Türkiye’deki insan hakları ihlalleri ve LGBTQ+ ile Cinsiyet Eşitliği mücadeleleri” gibi konular hakkında görüş aldı.