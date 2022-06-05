Korku ve panik

Ömer KADİROĞLU

Yeniboğaziçi sanayi bölgesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın bölgede paniğe neden oldu. Dün 12.30 sıralarında 52 yaşındaki İ.G’nin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana gelen yangın kısa sürede yayılarak 20 dönümlük alanı etkiledi. Çıkan yangına polis, itfaiye, orman dairesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi müdahale ederken bölgede bulunan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide yangına neden olan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı ve yangın sonucu 20 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ile Yeniboğaziçi Belediyesine ait otobüs durakları, plastik sulama boruları ve bazı evlerin avlusunda bulunan muhtelif meyve ağaçlarının yanarak zarar gördüğü açıklandı. Yangınla ilgili polis soruşturması sürüyor.