Kaygılarını aktardı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Maltepe Forum: Yeni dönemde AB ve Türkiye” konulu forma katıldı.

Verilen bilgiye göre, Harmancı’nın konuşmacı olarak davet edildiği forum, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Forum kapsamında gerçekleştirilen ikili temaslarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile baş başa görüştü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı belirtilen görüşmede, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “son dönemlerde KKTC ile TC ilişkilerinde yaşanan ciddi sıkıntıları aktararak, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan derin bir kültüre sahip olunduğunu” vurguladı. Harmancı, KKTC’de son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerde “alenen yapılan müdahelelerle” KKTC-TC ilişkilerinin bambaşka bir evreye taşındığını ve "siyasi partilerin kurultaylarına kadar müdahelelerin de aleni şekilde yapıldığı" iddiasında bulundu.

CHP’nin TC-KKTC ekonomik protokolü konusunda dün yayımlanan açıklamasının memnuniyet verici olduğunu belirten Harmancı, protokolün sadece “ekonomik protokol” olarak okunamayacağını, bu protokol ile birlikte “Kıbrıslı Türklerin Türkiye’deki iktidara teba olma durumunun daha da derinleşeceği” kaygısını Kılıçdaroğlu’na aktardı.

Harmancı ayrıca “ülkede tartışılmakta olan yerel yönetimler refomunda da dayatmalar yapıldığını, demokratik tartışma ilkelerine aykırı şekilde tepeden inme bir anlayışla ele alınmasının kaygı verici” olduğunu söyledi. Harmancı, Kıbrıs sorununun çözümünün Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanması açısından da sahip olduğu önemi vurguladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı temasları çerçevesinde CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile de görüşerek, CHP'nin Kıbrıs'a bakış açısı konusunu irdeledi.

Harmancı, forumun ev sahibi Maltepe Belediyesi'nin Başkanı Ali Kılıç ile görüşmesinde, LTB ile Maltepe Belediyesi arasındaki iş birliğinin daha ileriye taşınması konusunda fikir birliğine vardı.

