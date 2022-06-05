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HP’de kılıçlar çekildi

Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, partiden ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi

HP’de kılıçlar çekildi

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi (PM), geçtiğimiz haftalarda Parti Meclisi‘nde alınan “sine-i millet” kararına rağmen istifa etmeyeceklerini açıklayan HP milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers‘ı partiden ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk etti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, HP Parti Meclisi’nin dün toplandığını ve Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın partiden ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi’ kararının alındığını açıkladı.
Tokatlıoğlu, bundan sonraki kararın Disiplin Kurulu tarafından verileceğini belirterek, “Sürecin yaklaşık olarak 2-3 hafta süreceğini tahmin ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022, 04:31
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