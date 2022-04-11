Faydalı bir etkinlik oldu

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl ilk kez CENGO-V Vakfı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği 19. Orkide Yürüyüşü coşkulu bir katılımla gerçekleşti. Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılırken, müzik, dans etkinliklerinin yanında, katılımcılara çeşitli hediye kazandıran çekilişler de yapıldı.

Bufavento -Taşkent Piknik alanı arasındaki 9 kilometrelik parkurda saat 11.00 sıralarında ‘Kanseri yenmek için’ sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşün başlangıç noktasında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi nedeniyle 2 yıl aksayan ve dijital ortamda yapılan orkide yürüyüşlerinin, bu yıl aktif katılımla yeniden hayat bulduğunu ifade ederek, her yıl bu yürüyüşe katılmak için İngiltere’den gelen birçok kişinin bulunduğunu dile getirdi.

Ülkede ve dünyada, çevre ve sağlık alanında çeşitli sıkıntıların devam ettiğini, sağlığın korunması için çevrenin korunması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar; çevre ve sağlık konusunda alınacak tedbirler ve yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi, insanlarda da bilimsel bilgilerle farkındalık yaratılması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında, kanser konusundaki çalışmalarıyla uluslararası başarılara imza atan Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ü kutlayan Tatar; Camgöz’ün çalışmalarının, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin bir parçası olduğunu kaydetti.

Camgöz: Birlik ve beraberlik önemli

KAV Başkanı Camgöz ise, konuşmasına, yürüyüş çantaları içerisindeki 2 broşüre dikkat çekerek başladı ve “Bu broşürlerin birisi Kanser Araştırma Vakfı’nın ilerleme raporu çünkü biz ısrarla halkımıza ne yapıyoruz ne elde ettik her yıl dönüp söylemek isteriz, lütfen bunu alın, okuyun, paylaşın. Diğer broşürümüz ise CENGO-V’nin çalışmalarını anlatan, ona da lütfen dikkatle bakın” vurgusu yaptı.

Camgöz sözlerini; “Hepinize kişi olarak, grup olarak şahsım olarak vakfımız olarak, genç bilim adamları olarak, hastalarımız olarak teşekkür etmek istiyorum. Ancak bu birlik ve beraberlikle kanseri önleyebileceğimize ve kansere karşı farkındalık yaratabileceğimize inanıyoruz” diyerek tamamladı.

Özbekoğlu: Destek vermek için buradayız

CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ise konuşmasına, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek başladı. KAV ile olan işbirliklerine de değinen Özbekoğlu, “KAV ile müthiş bir protokol imzaladık. O yüzden buradayız. Kanseri yenmek için, bu bilimsel çalışmalara destek vermek için buradayız. KAV ile CENGO-V’nin bu eğitim protokolü ile 4 yıl boyunca Cengo’nun da rahatsızlığı olduğu bu nöroblastomi kanserine çok güzel çalışmaları olan Mustafa Bey ve üniversitenin çalışmalarına destek olacağız” dedi.

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, müthiş bir ambiyans olduğuna vurgu yaparak, uzun yıllardır Kanser Araştırma Vakfı’na ve Orkide Yürüyüşü’ne destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydetti.

Geliri bağışlanacak

Konuşmaların ardından yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından, bitiş noktasında, müzik, dans etkinliklerinin yanında, katılımcılara çeşitli hediye kazandıran çekilişler de yapıldı.

KAV’ın kansere farkındalık yaratmak ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla ilk kez 2003 yılında organize ettiği geleneksel Orkide Yürüyüşü’nden elde edilen gelir, Kuzey Kıbrıs’taki kanser araştırmaları için oluşturulan fona ve bu kapsamda CENGO-V Vakfı ile ortak proje olan Nöroblastom tedavisi için yürütülen çalışmaya aktarılacak.