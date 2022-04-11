Mahkemede ayıldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde yaşanan olayda aşırı derecede alkollü olan üniversite öğrencisi eğitim gördüğü üniversitenin kampüsünde olay çıkardı. Okulun kütüphanesinin önünde bağırıp çağıran Enver Yılmaz, kendisini uyaran güvenlik şefini de darp etti.

Olayın ardından tutuklanan zanlı ‘ciddi darp, sarhoşluk, uygunsuz tavır ve hareket’ suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının nefesinde yapılan ölçümde 380 promil alkol tespit edildi.

Duruşmada söz hakkı verilen zanlı olay esnasında alkollü olduğunu ifade ederek, ”Pişmanım” dedi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlının 9 Nisan 2022 tarihinde, saat 21.30 sıralarında Haspolat'ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde yer alan kütüphane binasının önünde yüzde 380 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada yüksek bir sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi.

Polis, zanlının bu esnada kendisini uyaran okulun güvenlik şefi M.T.Ü.’nün sol kaşına yumruk atıp açılmasına yol açtığını belirtti.

Polis, zanlının, olay yerine giden ekip tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Pişman oldu

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise öğrenci olduğunu belirterek, “Bu suçları alkolün etkisi altında olduğum sırada işledim. Pişmanın, tutuklu kalmak istemiyorum, Salı günü sınavım var” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi. Zanlı Salı günü sabah saatlerinde yeniden mahkemeye çıkarılacak.