Rumlarda 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 20 bin 690 test sonucu 325 pozitif vakaya rastlandı. Kuzeyde can kaybı olmazken, Toplam vaka sayısı 90 bin 445’e ulaştı. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 57 bin 728 test sonucu bin 459 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve 2 kişi daha hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; vakaların 176’sı Lefkoşa, 47’si Girne, 60’ı Gazimağusa, 16’sı Güzelyurt, 9’u İskele, 17’si Lefke Bölgesi'nden tespit edildi.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 20.690

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 325

Dün kaybedilen hasta:0

Yapılan toplam test sayısı: 6.549.057

Toplam vaka sayısı: 90.445

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 85.724

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4495

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 46

Karantinadaki vaka sayısı: 4441

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 228

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 8

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 0:

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 728 test neticesinde bin 459 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden kişilerin 74 ve 91 yaşındaki iki kadın olduğunu açıkladı. Şu anda hastanelerde tedavi gören 207 kişiden 29’unun durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Dünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne toplam 457 bin 423 vaka tespit edilirken, ölen sayısı 977’ye yükseldi.