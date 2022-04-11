‘Aileye katkı sağlar’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mormenekşe’de düzenlenen Kültür Sanat ve Üretici Şöleni’ne katıldı. Töre, Şölen’de yaptığı konuşmada, ekonomik sorunlara değimdi. Töre, ev ekonomisinin hayat pahalılığıyla mücadelede yararlı olduğunu, aileye büyük katkılar sağladığını dile getirdi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, Mormenekşe’de düzenlenen Kültür Sanat ve Üretici Şöleni’ne katıldı.

Töre, Şölen’de yaptığı konuşmada, Yeniboğaziçi Belediye’sinin bölgede adete kültür sanat etkinliklerinin merkezi konumunda olduğunu ifade ederek, bu faaliyetlerin önemine değindi.

Üretimin öneminin pandemi döneminde bir kez daha gün yüzüne çıktığını kaydeden Töre, özellikle ev ekonomisinin hayat pahalılığı yaşandığı bir dönemde aileye büyük katkılar sağladığını söyledi.

Siyasetçilerin birinci görevi vatandaşın mutluluğunu sağlamak olduğunu ifade eden Töre, üzüntülerin sevinçlerden daha az olmasını temenni ederek hükümetin de devletin de bu yönde çalışmalar yaptığını vurguladı.

Larnaka’dan bu topraklara göç ederken 262 şehidin verildiğini anımsatan Töre, özgürlüğü armağan eden şehitlere borcumuzu ödemek için daha çok çalışıp üretmemiz gerektiğini ifade etti.

Geçmiş karanlık günlerde bir köyden diğer köylere gitme imkanının bile olmadığına değinen Töre, bu toprakların, özgürlüğün ve devletin kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.