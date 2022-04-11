Sondaj müjdesi

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu, ENI-TOTAL konsorsiyumunun Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 6’ıncı parselde ilerleyen haftalarda iki sondajla çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Pilidu, Covid-19 pandemisi nedeniyle ENI-TOTAL konsorsiyumunun sondaj çalışmalarına ara verildiğini anımsatırken, bakanlığın iki şirketle sürekli temas halinde olduğunu ve şirketlerin de Rum Yönetimi ile olan iş birliğine bağlı olduğunu söyledi.

Habere göre Pilidu, “Glafkos-2” hedefindeki sondaj çalışmalarından da memnun olduklarını belirterek, ExxonMobil-Qatar Petroleum şirketlerinin gerekli verileri topladığını ve değerlendirmekte olduğunu, ilerleyen aylarda da ilk sonuçları almayı beklediklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın Rusya doğal gazına olan bağımlılığının oldukça az olduğuna işaret eden Pilidu, 2020 yılında Rusya’dan yalnızca toplam ihtiyacın yüzde 1,5’i kadar gaz ve kömür ithalatı yapıldığını söyledi.

Pilidu, Güney Kıbrıs’ın petrol tedarikiyle ilgili bir sıkıntı yaşaması halinde, 90 gün yetecek kadar stoku bulunduğunu kaydetti.