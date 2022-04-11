Kritik hafta

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) bugünden itibaren ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemi başlatıyor. Tıp-İş’te örgütlü doktorlar, grev nedeniyle polikliniklerde hasta muayenesi yapmayacak.

Kroner yoğun bakım bölümünde çalışan hemşireler de yatak ve personel eksikliği yüzünden yarın eylem başlatacak. Eylem kapsamında 8’den fazla hasta yatışı kabul edilmeyecek.

Elektrik Kurumunda örgütlü EL-Sen ise yarından itibaren süresiz greve gidecek, genel grev kararını erteleyen 19 belediye de hükümetin atacağı adıma göre harekete geçecek.

Sendikalar, reform yasasıyla ilgili talep edilen değişikliğin yapılmaması halinde yarından itibaren 19 belediyede grev başlatacak.

Hekimler diyalog istiyor

Tıp-İş bugünden itibaren ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemi başlatıyor. Sorunların çözümü için somut ilerleme sağlanana kadar eyleme devam edeceklerini açıklayan sendika, acil servisler, Acil Durum Hastanesi, yataklı servisler, hemodiyaliz ve onkoloji servisindeki sağlık hizmetlerinin aksamayacağını bildirdi. Sendika, acil tetkik, teşhis, tedavi ve sevk kurulları dışındaki sağlık kurullarının da yapılmayacağını duyurdu.

Sendika, eylem gerekçesini, “diyalogla sorunların birlikte belirlenip çözülmemesi, hekimlere açılan soruşturmaların geri çekilmemesi” olarak gösterdi.

Hemşire ve ebeler de şikâyetçi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği de (KTHEB), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım servisinde yaşanan “etik ve bilim dışı uygulamaya son verilmesi” talebiyle koroner yoğun bakımda eylem kararı alındığını duyurdu.

İki sendika, “ söz konusu etik ve bilim dışı uygulamanın” sona erdirilmesi için yarın sabah 07.00’den itibaren yatak sayısı olan 8’den fazla hasta yatışını kabul etmeyerek, eylem başlatacaklarını açıkladı.

El-Sen iş bırakacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası da (El-Sen), “elektriğin özelleştirilmesi ve bilinçli olarak batırılan kurumun zararının halktan çıkarılması” gerekçesiyle yarından itibaren kurum genelinde iş bırakma eylemi başlatacak. Eylemin süresiz olacağı belirtilirken, sendika Başkanı Kubilay Özkıraç, geçtiğimiz Cuma günü Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Merkez binası önünde yaptığı basın açıklamada Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Sendikal Platform temsilcileriyle yaptığı görüşmede, enerji üretiminin yüzde 40’ını Karadeniz Enerji Holding isimli şirkete devretmeye çalıştıklarını söylediğini iddia etmişti.

Belediyeler tetikte

Yerel yönetimler reformuna karşı olan belediyeler de yeniden harekete geçmek için tetikte bekliyor.

Geçtiğimiz hafta Meclis önünde eylem başlatan ancak reformu görüşen İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin toplantısını Salı gününe ertelemesi üzerine eylemi askıda alan belediyeler, yarın çıkacak sonucuna göre tavır alacak. Ayrıca geçtiğimiz Cuma günü greve gitme kararı alan 19 belediye de komiteden çıkacak karara göre yol haritası belirleyecek.

4 sendika grev yapacak

Bu arada KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve Vergi-Sen, bugün 08.00-16.15 saatleri arasında, Gazimağusa ve İskele ilçeleri Vergi Dairesi ve Motorlu Araçlar şubelerinde "Yok Oluşa ve Yoksullaşmaya Hayır" grevi yapacak. Sendikalar, saat 10.30'da, Gazimağusa Vergi Dairesi Şubesi önünde basın açıklaması yapacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022, 10:02