Güzel bir uygulama

İskele Belediyesi’nin anne ve babaların en mutlu günlerine ortak olmak, ekonomilerine de bir nebze olsun katkıda bulunmak için yaklaşık 7 yıl önce başlattığı ‘Hoş Geldin Bebek’ paketlerinin konsepti yenilendi. Pandemi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 1 yıldır dağıtılamayan paketlerin dağıtımına da geriye dönük olarak yeniden başladı.

İskele Belediyesi tarafından KKTC’de ilk kez başlatılan ve ilk günden bu yana büyük ilgi gören ‘Hoş Geldin Bebek’ paketlerinin konsepti de değişti. İçi kadar dışı da değişen paketler İskele Belediyesi Marangoz Atölyesi tarafından yapılan pembe ve mavi sandıklarda ailelere ulaştırılıyor. Günümüz şartlarına uygun olarak güncellenen pakette cam rende, muslin örtü, çorap paketi, sabun, tırnak makası, ağız bezi, mama önlüğü ve meyve emziği bulunuyor.

Corona salgınından önce İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından evlerinde ziyaret edilerek ailelere takdim edilen paketler yeni dönemde İskele Belediyesi personeli tarafından evlerinin dışında teslim ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 11:25