Büyüleyici gösteri

Milli sporcu İklim Şentunalı, Eymir Gölü üzerinde buz pateni yaptı

Büyüleyici gösteri

Ankara’da bulunan Eymir Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı, buz tutan Eymir Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi. Görsel bir şölene dans gösterisinin ardından muhteşem kareler ortaya çıktı. 
 

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