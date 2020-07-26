Ali İzmirli, traktör kazasında hayatını kaybetti

Onur ULAĞ

Göçeri köyünde sakin 70 yaşındaki Ali İzmirli, dün geçirdiği traktör kazası sonucunda hayatını kaybetti. Kömürcü ve Göçeri köylerinin sevilen simalarından Ali İzmirli’nin beklenmedik bir zamanda ölümü büyük bir üzüntü yarattı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın meydana gelişi şöyle izah edildi:

“Ölümle Neticelenen Trafik Kazası saat 19.00 sıralarında, Göçeri köyünde, Göçeri'de sakin Ali İzmirli (E-70), kullanımındaki traktör ile köy içerisinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağından çıkıp önce taşa ardından elektrik direğine çarpıp devrilmiştir. Ali İzmirli olay yerinde yaşamımı yitirmiştir.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”



Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 10:52