4 saatte söndürüldü

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde bulunan Kuris Barajı bölgesinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına havadan 3 uçak, 4 helikopter, karadan ise üç bölgenin itfaiye ekipleri, Rum Orman Dairesi ve Felaketle Mücadele Özel Birimi (EMAK) müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucu yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Rum basınında yer alan haberlere göre; saat 14.00 sıralarında başlayan yangın kuvvetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı. Yangını söndürmek için Limasol, Lefkoşa, Baf itfaiye ekipleri, Felaketle Mücadele Özel Birimi (EMAK) ve Orman Dairesi harekete geçti. Karadan ekiplerin yoğun mücadelesine havadan üç uçak ve iki kiralık helikopter ile destek verildi. İngiliz Üslerinden iki helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sonucu yangın 4 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri gece boyunca aktif küçük yangınları kontrol altına almak ve söndürmek için bölgede kaldı. Yangın sonuncu iki kilometrekarelik alanda bulunan kuru ot, yabani bitki örtüsü ve onlarca ağaç küle döndü. İtfaiye Basın Sözcüsü Andreas Ketti, yangının saat 14.13 sıralarında çıktığını, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, sabaha kadar soğutma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.