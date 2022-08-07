Bunu kim düzeltecek

Türkiye’nin deniz altından borularla adaya ulaştırdığı suyun dağıtımında ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Büyük çapta sıkıntı çeken yerlerden biri de, nüfusu en fazla artış gösteren Alsancak bölgesi.

Ülkemize milyar dolarlık yatırım yapan Alsancak bölgesindeki Merit Otellerine de uzun zamandan beri su verilmiyor. Otellerin su ihtiyacı denizden arıtma ile sağlansa da ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Türkiye’den gelen ve Geçitköy barajında toplanan suyun bir kısmı denize dökülürken, adanın bazı bölgelerinde susuzluk yaşanması ciddi soru işaretlerini gündeme getiriyor.

Alsancak Belediyesi, yapılan şikayetler karşısında bölgeye verilen suyun yetersizliğinden ve 2011 yılında yanlış planlamadan kaynaklandığını iddia ediyor. Su işleri ise boruların yetersizliğinden söz ediyor.

Benzeri sorunun Lapta bölgesinde de yaşandığı belirtilirken, soruna çözüm bulunması konusunda belediyenin ve ilgili birimlerin adım atması isteniyor.