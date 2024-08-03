Keyifli anlar yaşandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel, 10’uncu Beyarmudu Patates Kültür Sanat Festivali’ne katıldı. Tatar, festivalde yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra düzenlenen festivalde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kültür sanat aktiviteleri yanında patatesin önemine vurgu yapmak amacıyla festival düzenlemenin önemine işaret eden Tatar, patates üretiminin ekonomik değerine dikkat çekti, bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı koyduğunu vurguladı. KKTC’ye uygulanan haksız ambargolara rağmen yurt dışından festivale katılımlar olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışından gelen misafirleri selamladı. Tatar, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Simge ürün patates

Üstel, burada yaptığı konuşmada, simge ürün patatesin adını alan festivalin bölgenin tanıtımına büyük katkısı olacağına inandığını söyledi. Üstel, “Beyarmudu bölgesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ayrı bir yeri, değeri ve güzelliği olan bir beldedir. Bölgenin gelişmesi için Belediye ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi. Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’in de desteğiyle Beyarmudu Sağlık Ocağı’nın halka kazandırıldığını kaydeden Üstel, şunları söyledi: “Hükümetimiz ve Beyarmudu Belediyemiz iş birliği içerinde çalışarak birçok projeyi hayata geçirmiştir. Hem ülke ekonomisi hem de bölge için çok önemli olan Beyarmudu Sınır Kapısı’nda geçişlerin daha rahat olabilmesi için bir süredir altyapı çalışmalarımız sürüyor. Kısa zamanda tamamlanacak ve daha efektif bir şekilde sınır kapısında geçişler sağlanacak.” Konuşmaların ardından ekipler gösterilerini sundu.