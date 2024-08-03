Şok baskın

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu suçlarında meydana gelen artışlar ürkütücü boyutlara ulaştı. Narkotik polisi dün aldığı bir ihbar üzerine Lefkoşa’da ‘Bozkurt’ operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında Olgu Kasapoğlu’nun aracında bir kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kasapoğlu’nun aracında uyuşturucu araması yapan polise narkotik dedektör köpeği Köpük de yardımcı oldu. Olay yerinde suç tespit eden polis daha sonra Kasapoğlu’nu karakola götürerek sorgulamaya başladı. Narkotik polisi, son zamanlarda başarılı operasyonlar gerçekleştirerek yüklü miktarda uyuşturucu ele geçiriyor.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 2 Ağustos 2024 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Bozkurt Operasyonu sonucu Olgu Kasapğlu’nun kullanımında bulunan araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada yaklaşık bir kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Zanlı tutuklanırken, hakkında soruşturma başlatıldı.

Zanlının bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.



Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2024, 10:25