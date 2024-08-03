Oturum öncesi ortam gerildi

Suna ERDEN

Çalışma izinleriyle ilgili işlemlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan

İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, birlik çalışanları Nejdet Tunççağ ve Hasan Akar’ın ardından inşaat firmalarına taşeronluk yapan Mustafa Tatar da tutuklandı.

Gürcafer ve Tutar hakkında 3 gün ek tutukluktuk kararı verilirken, Nejdet Tunççağ ve Hasan Akar teminatla serbest bırakıldı.

Bu arada duruşma öncesi Tutar’ın arkadaşı olduğu öğrenilen Ali Ocak isimli şahıs, mahkeme salonuna alınmadığı gerekçesiyle olay çıkardı, polisi tehdit etti.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis, 28 Mart 2024 tarihinde yurt dışından ülkeye kota ve ön izinle getirilen üçüncü dünya ülkesi vatandaşı işçilerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların tespit edilerek, önceki gün tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, Çalışma Bakanlığı ile KTİMB arasında 2007 yılında yurtdışından getirilecek işçilerin işlemlerinin kolaylaştırılmasını öngören bir protokol imzalandığını belirtti.

Polis, protokol gereği KTİMB’in başvuruları aldığını ve bakanlığa ulaştırdığını söyledi.

Polis, Gürcafer’in 2022-2023 tarihleri arasında protokol kapsamında birliğe başvuran iş takipçisi bir şahıstan işlemleri hızlandırmak için 135 bin 800 Euro aldığına dair yönelik ifade alındığını açıkladı.

Polis, 3 Haziran 2024 tarihinde Mali Şubeye gelerek şikayetçi olan bir inşaat firması yetkilisinin 55 işçi getirilmesi için birliğe başvuru yaptığını, ancak Gürcafer’in bu talebi Çalışma Bakanlığına bildirdikten kısa bir süre sonra bilgileri dışında sahte evrak düzenleyerek, 55 kişilik kotayı iptal ettirdiğini söylediğini aktardı.

Taşeron insan kaçakçılığı yaptı

Polis, 9 Haziran 2023 tarihinde ise bir başka inşaat firmasının 30 kişilik ön izin başvurusunda bulunduğunu, ancak firmanın bilgisi dışında 16 işçi getirildiğini, bu kişilerin nerede olduğunun bilinmediğini açıkladı.

Polis, 16 kişinin getirilmesi için Nejdet Tunççağ ile Hasan Akar'ın belgeleri hazırlayıp, yetkisi olmayan bir kişiye verdiklerini söyledi.

Polis, 16 kişinin getirilmesiyle ilgili şikayetçi firmanın taşeronluğunu yapan Mustafa Tutar’ın da suçla bağlantısının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, 16 işçinin getirilmesi için aracı olduğu tespit edilen Tutar’ın ifadesinde firmanın talebi üzerine işçi bulması için Bangladeşli bir şahısla anlaştığını, olayla ilgili başka bir alakasının olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, ancak Tutar’ın iş yerinde yapılan aramada söz konusu 16 Bangladeş uyruklu şahsa ait pasaportların renkli fotokopisinin bulunduğunu söyledi. Polis, pasaportlardaki imzaların araştırılacağını da ifade etti.

Polis, Tutar aleyhine insan kaçakçılığı suçundan da soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gürcafer polise bazı isimler verdi

Polis, son 2 günde KTİMB’te arama yapıldığını, 7 adet dekont ve biri Gürcafer’e ait iki bilgisayarın emare alındığını söyledi.

Nejdet Tunççağ'ın KTİMB’te ön izin başvuruları işlemlerinden, Hasan Akar'ın ise üçüncü dünya ülkelerinden getirilecek işçilerin sorumlusu olduğunu belirten polis, Nejdet Tunççağ ile Hasan Akar'ın KTİMB binasındaki bilgisayarında hiçbir şey bulunmadığını, verilerin 28 Haziran 2024 tarihinde aynı günde, birer dakika arayla silindiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, Nejdet Tunççağ’ın yoğunluktan dolayı donma olduğunu, bu nedenle bilgisayarını bilgi işlem uzmanına baktırdığını ve onun sildiğini söylediğini atardı.

Polis, bilgi işlem uzmanının ise sadece bir dosya sildiğini, ön izin scanlarının bulunduğu dosyaları kendisinin silmediğini söylediğini açıkladı.

Polis, 2 gündür tutuklu olan Gürcafer’in dün itibariyle bazı iddialarda bulunup, isim verdiğini, bu iddiaların araştırılacağını söyledi.

Yeni tutuklamalar olacak

Polis, ayrıca 2 günde 30 ifade alındığını, elde edilen bilgiler ışığında yeni tutuklamaların olabileceğini açıkladı. Polis, aranan bir şahıs olduğunu, birçok ifade alınacağını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Gürcafer ile Tutar’ın 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, Akar ile Tunççağ’ın ise soruşturmaya etki edemeyeceklerini belirterek, teminat talep etti.

İki çalışan teminatla serbest

Mahkeme, Gürcafer ile Tutar’ın soruşturma amacıyla 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç, Akar ile Tunççağ’ın yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 60’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.