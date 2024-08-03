Sorumlular yargılanacak

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde iş kazasında hayatını kaybeden 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan sorumlular Cevdet Aladağ, Muhsin Aladağ ve Davut Görmez hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, Çalışma Bakanlığı’nın iş kazasının meydana geldiği inşaatta yaptığı incelemeyle ilgili raporun sonucu açıklandı.

Söz konusu inşaatta iş sağılığı ve güvenliğinin sağlanmadığının tespit edildiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, iş kazasının 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.15 sıralarında Yenikent’te Rahat Sokak üzerindeki inşaat alanı içerisinde meydana geldiğini anımsattı. Polis,

iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip toprak zemine düşen Mahmut Özdaş’ın ağır yaralandığını, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini söyledi.

Müfettişlerin raporu çıktı

Polis, Mahmud Özdaş’ın çalışmakta olduğu Aladağ Traiding inşaat şirketinin sekreteri Cevdet Aladağ, ustabaşı olarak çalışmakta olan Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ’ın başkasının ölümüne sebep olma suçundan dolayı tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 3 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu şirketin ortağı olan Davut Görmez’in de tutuklandığını belirtti. Polis, Görmez hakkında da bir gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, tutukluluk süresi içerisinde yapılan soruşturma sonucu suçla bağı bulunmadığı tespit edilen Naim Aladağ’ın serbest bırakıldığını açıkladı.

Polis, meydana gelen iş kazasıyla ilgili Çalışma Dairesinde de soruşturma yapıldığını, söz konusu inşaatta iş güvenliği önlemlerinin alınmadığının belirlendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 90’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.