Lions Kulübü kanser hastalarına özel kıyafet armağan etti

Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü üyelerinden oluşan heyet Kanser Hastalarına Yardım Derneğini ziyaret ederek satın aldıkları 25 adet meme kanseri hastalarına özel kıyafeti Raziye Kocaismail başkanlığındaki dernek yetkililerine teslim etti.

Kulüp Kurucu Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy, Kulüp Saymanı Hasine Öztürk, Kulüp Sekreteri Nazım Tornocu ve Komite Üyesi Cevdet Kopar’ın da yer aldığı heyetin adına bir konuşma yapan Pervin Gürler: Kulüp üyelerimizin ve sponsorlarının katkıları ile Onkoloji Komite Başkanı Nazım Tornocu önderliğinde Kanser Hastalarımıza “Yalnız Değilsiniz” demek için yapılan bağış kampanyasında elde edilen gelirle bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dernek Başkanı Kocaismail de yılardır Lions Kulüpleri zaten hep yanımızda, bu duyarlı bağışınız için de Kulüp üyeleriniz ve sponsorlarına hastalar adına “İyi ki varsınız” diyerek teşekkür etti.

