Komite kuruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kapalı Maraş’ta malı olan Rumlara yaptığı, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurma çağrısının; gerek Maraş kökenli Rumlarda, gerek TMK’ya kitlesel başvurulardan her ne pahasına olursa olsun kaçınılmasını isteyen Rum Yönetiminde kargaşa yarattığı bildirildi.

Politis, Rum Hukuk Dairesi’nin kapalı Maraş ile ilgili olabilecekleri hukuki düzeyde incelemek üzere bir hukukçular grubu kurduğunu, grubun halen devam etmekte olan incelemelerinin önümüzdeki kısa dönemde tamamlanacağını haber verdi.

Rum Sözcü Kiriakos Kusios’un, TMK’ya olası kitlesel başvuruların Ankara’nın planlarını durdurmayacağını hatta devam ettirebileceğini söylediğini hatırlatan gazete, “ancak hükümetin açıklamalarına rağmen Maraşlılar arasında yoğun endişe ve belirsizlik var” ifadesine yer verdi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de daha önce, bu meselede Başsavcılıkla istişare içerisinde olduğunu belirterek, şimdilik açıklanabilecek başka bir şey olmadığını söylediğini hatırlatan Politis şunları yazdı:

“Gazetemiz, Hukuk Dairesi içerisinde bir hukukçular grubu kurulduğunu, bu grubun Maraş’la ilgili olabilecekleri hukuki düzeyde incelemekte olduğunu biliyor. İncelenen konular arasında, Ankara ve Tatar (Tatar-Özersay ‘hükümetinden’ bugüne) tarafından yapılan eylemlerin BM Güvenlik Konseyi’nin bu konudaki kararlarını ihlal edip etmediğidir. Hukuk Dairesi hukukçular grubu ayrıca EVKAF’ın TMK’nın kararına itiraz edip Kıbrıs Türk ‘mahkemesine’ göndererek bu şekilde başvurular ve mülkler konusunda daha çok karışıklık yaratıp yaratama olanaklarını da araştırıyor. Önümüzdeki dönemde tamamlanacak incelemeden, yurtdışındaki seçkin kuruluşlardan bu konuda görüş alınması gerekip gerekmeyeceği ortaya çıkacak.

Tatar söyleşilerinde, BM Güvenlik Konseyi kararları hilafına hareket edilmeyeceklerini vurguladı ve hiçbir mülkün, siyasi ve mali kazanç için yasal sahibinden başka birine verilmeyeceğini teyit etti.”