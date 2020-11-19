Güngördü, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'ni ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Karşıyaka'da bulunan, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'ni ziyaret etti

Belediyeden verilen bilgiye göre; Başkan Nidai Güngördü ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Çakıcı ve hastane personeli ile hastaneyi gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güngördü, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin büyük önem taşıdığına işaret ederek, uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının güçlendirilerek tedavideki başarı oranlarını artırmayı hedefleyen Pembe Köşk’ün önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Sağlıklı toplum ve bireylerin gelecek için önemine dikkat çekerek tedavi olmayı kabul eden bireylere de teşekkürlerini ileten Güngördü, ziyaret sırasında Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ne tenis masası bağışlandı.

