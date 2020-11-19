Türkiye’de 4 bin 215 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Kasım 2020 günlük Coronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 600 bin kişiye grip aşısı yapıldığını belirtti. Bakan Koca, Covid-19 aşısıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Koca şunları söyledi:

“Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı.

Pfizer aşı ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.

Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak

Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz."