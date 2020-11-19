Yardıma hazırız

Güney Kıbrıs’taki Almanya Büyükelçisi Franz Josef Kremp, Cumhurbaşkanı Tatar’ı seçim sonuçlarından dolayı tebrik ederek görevinde başarı diledi. Kremp, istenmesi halinde Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yardımcı olabileceklerini de söyledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve Rum tarafı ile iş birliğini öngören iki devlete dayalı politikasını anlattı ve başta doğrudan uçuşlar olmak üzere, Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyon ve kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bunların kaldırılmasını ve AB’nin geçmişte Kıbrıs Türk halkına yapmış olduğu vaatlerin yerine getirilmesini istedi.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası alanda adil ve eşit bir muamele görmesi, iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin kaldırılması ve AB’nin bugüne kadar Kıbrıs Türklerine uyguladığı ayrımcılığı gidermesi konularında Almanya’nın katkıda bulunmasını beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının yarım asırdan fazla bir süredir Kıbrıs’ta bir uzlaşı elde etmek için olumlu tavır sergilediğini ancak, Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan dolayı görüşmelerin sonuç vermediğini örnekleriyle anlattı. Kıbrıs meselesinde ilerleme sağlamak için yeni bir sayfa açılmasının şart olduğunu ifade etti.

Kremp, Kıbrıs meselesinde bir uzlaşı sağlanması için Almanya’nın taraflara istemeleri halinde yardım etmeye her zaman hazır olduklarını, bundan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Tatar, TRT World’e konuştu

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kapalı Maraş’ta TRT World’ün sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “46 yıldır kapalı olan bölgeyi daha fazla kapalı tutmanın ne anlamı var? Bölgenin gerçek sahipleri gelip burada mallarını alabilirler. Bu öneri çok destek gördü. İnsan hakları bakımından doğru adım budur” diye konuştu ve KKTC sınırları içerisinde kapalı Maraş’ın gerçek sahiplerinin gelip iş yerlerine dönebileceklerini belirtti.

“Azerbaycan bizim yakın arkadaşımızdır”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına atıfta bulunularak Cumhurbaşkanı Tatar’ın Azerbaycan’a planlanan ziyaretinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

“Yıllardır Kıbrıslı Türkleri sadece Türkiye destekledi. Şimdi diğer ülkelerden de destek hak ediyoruz. Buna da Türkiye’nin yakın arkadaşından başlayabiliriz. Azerbaycan Türkiye’nin ve de bizim çok yakın arkadaşımızdır. Adamızda yaşayan birçok Azerbaycanlı bulunmaktadır. İyi ticari ilişkilerimiz vardır. Azerbaycan’ın Karabağ’da vermiş olduğu mücadeleyi destekledik. Karabağ kazanımlarını sevinçle karşılıyoruz.”

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama çalışmaları sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile KKTC’nin coğrafik yakınlığına ve birlikte hareket ettiklerine dikkat çekerek, Kıbrıslı Türklerin hak ettikleri payları alabileceklerini umduklarını söyledi.