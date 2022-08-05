Mehmetçik’te şenlik var 

Ülkenin en köklü festivallerinden biri olan Mehmetçik Üzüm Festivali önceki gün düzenlenen törenle açıldı.

Festival çerçevesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları festivaline katılan ekiplerin sahnede yerlerini almasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Açılış töreninde Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları topluluğunun yanı sıra Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Meksika’dan gelen konuk ekipler gösteri sundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre festivaldeki konuşmasında, Mehmetçik isminin önemini anlatarak 74’te gelen Mehmetçiği simgeleyerek Galatya’ya “Mehmetçik” adının verildiğini, tarihi bir köy olmasından dolayı da bu ismin köye çok yakıştığını belirtti.

Mehmetçik’teki üretime dikkat çeken, üretime katkı koyanlara teşekkür eden Töre, “Üretmeden kalkınamayız” dedi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, 60 yıllık bir maceraya ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, 1960 yılında Galatya Panayırı olarak başlayan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin şimdilerde uluslararası boyutta gerçekleştiğini kaydetti.

Mehmetçik Belediyesi’nin kardeş belediyesi Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ülkede bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

