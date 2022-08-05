Bölge halkı tepkili

Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kumser Apartmanı'nın yanındaki arazide 1 Ağustos 2022 tarihinde çıkan ve bölgede korkulu anların yaşanmasına neden olan yangının üzerinden günler geçmesine rağmen geride kalan çirkin görüntü henüz temizlenmedi.

Atıl durumdaki eski eşyaların olduğu kısımda başlayan ve itfaiyenin büyük uğraşları sonucu söndürülen yangında apartmandaki bir dairenin penceresi ve balkonda bulunan halı yandı. Yangında ayrıca apartman yanında atılı bulunan kullanılmayan eski mobilyalar, ev eşyaları, atıklar ile zemin katta bulunan alçıpanlar zarar görüştü. Diyalog’a ulaşan bazı bölge sakinleri üzücü olayın üzerinden günler geçmesine rağmen Gönyeli Belediyesinin hiçbir girişimde bulunmadığını ileri sürdü. Yangından geriye kalanların hem çevre kirliliği hem de koku yaptığını söyleyen bir vatandaş “Bu görüntü Gönyeli Belediyesine yakışmıyor. Olayla ilgili gerekli incelemenin bittiği kanaatindeyim. Yangından geriye kalanlar hem sağlığımız hem de çevre için hoş bir durum değil. Gerekli çalışmanın yapılmasını tüm bölge halkı adına istiyorum” dedi.

