Yolcular muhaceret çilesi çekiyor

Ömer KADİROĞLU

Metehan, Beyarmudu, Derinya kara sınır kapıları gibi Girne Turizm Limanı’nda yolcular bilet ve pasaport işlemleri için uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bir süreçte yolcuların bir salona yığılması zaman zaman gerilime yol açıyor.

Diyalog muhabirine konuşan yolcular, Girne Turizm Limanında görevli personel sayının yetersiz olduğunu, bu yüzden işlemlerin uzun zaman aldığını belirterek, KKTC makamlarının önlem almasını istedi. Yolcular, “Burada turistik bir geziye değil, savaşa gider gibi bir muameleden geçiyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) arasında hem yolcu hem de yük taşımacılığında önemli bir nokta olan Girne Turizm Limanı’nda, personel yetersizliği nedeniyle sıkıntılı günler yaşanıyor.

Uçak bilet fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı sonrasında özellikle yolcu yoğunluğu yaşanan limanda bazı günler insanlık dışı görüntüler yaşanıyor.

Vatandaş üst üste bekletiliyor

Bilet aldıktan sonra hem geliş hem de gidiş için muhaceret işlemlerini yaptıran vatandaşlar aşırı kalabalıktan şikayet ediyor.

Diyalog’a konuşan bir vatandaş, “Girne’den Taşucu ve Hatay’a giden feribotlarda aşırı bir yoğunluk yaşanıyor. Muhaceret işlemlerini yapan polis sayısı çoğu zaman yetersiz kalıyor. İnsanlar üst üste ve maskesiz bir şekilde dakikalarca sırada bekletiliyor. Bu doğru bir uygulama değil. Bizler seyahat için buraya geliyoruz, savaşa gitmek için değil” dedi.



Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022, 02:00