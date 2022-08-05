Ankara’dan eli dolu döndü

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara temaslarını değerlendirdi.

Altuğra, görüşmeleri neticesinde, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının giderilmeye başlandığını, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 9 adet cihaz bağışında bulunduğunu, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı yeni devlet hastanesi konusunda ihale sürecinin hızlandırıldığını ve ülkeye mobil sağlık aracı gönderileceğini açıkladı.

Altuğra, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı yeni devlet hastanesi konusunda Türkiye’de uluslararası ihaleye çıkılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmelerinin verimli geçtiğini belirterek, görüşmeden “eli dolu” olarak döndüğünü vurguladı.

Altuğra, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeler sonrasında giderildiğini ifade ederek, Anavatan Türkiye’nin her konuda olduğu gibi sağlık alanında da Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu kaydetti, ilaç sıkıntısının yüzde 99 oranında giderildiğini işaret etti.

Altuğra, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 9 adet cihaz bağışında bulunduğunu da ifade ederek, cihazların en erken zamanda devlet hastanesinde hizmete gireceğini kaydetti.

Altuğra, Sağlık Bakanlığı'nın geçen günlerde hayata koyduğu “Sen gelemezsen biz geliriz” isimli projesi konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Altuğra, evinden çıkamayan yaşlı, engelli hastaların tedavisi için Türkiye’den “mobil sağlık aracı” talebinde bulunduklarını ifade ederek, aracın önümüzdeki günlerde ülkeye geleceğini belirtti.

Mezun olduğu üniversiteyi de ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara temasları kapsamında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Mergen'i ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Bakan Altuğra, Ankara'da bulunduğu süreçte mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'ni ziyaret etmek istediğini, üniversitenin değerli hocalarının sıcak karşılamalarından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Yıllar önce mezun olduğu üniversitede mesleğini kazandığını belirten Bakan Altuğra, bugün geldiği noktada hocalarının büyük emeği olduğunu kaydetti.