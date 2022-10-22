Muhteşem açılış

Gönyeli Gençlik Festivali önceki akşam muhteşem bir organizasyonla başladı.

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Gençlik Festivali bu akşam tamamlanacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, “Üreten Gençler” stantları da bu yıl Gönyeli Gençlik Festivali’nde yerini aldı.

Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’ndeki yetenekler de yeniden halkla buluşarak şarkılarını seslendirdi.

Gönyeli Belediyesi Gençlik Festivali’nde ilk gün ülke sanatçıları sahnedeydi. Gönyeli Belediye Bulvarı’nda saat 16.00’da başlayan festivalde 18.00’de Üreten Gençler Konserler - Gönyeli SAM ve Gönyeli Sanatçıları sahne performansları yerini aldı.

Saat 19.00’da DJ Coşkuner canlı yayın ile festival alanındakilere keyifli anlar yaşattı.

Ardından Osman Tuğsal sahne alarak yüzlerce gençle birlikte şarkılarını söyledi. Saat 22.00’de ise gecenin kapanış konserinde Ahmet Evan gençlerle birlikte coştu.