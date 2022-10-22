Duruşma için 2 aylık süre

Suna ERDEN

Gaziantep’ten aldığı 100 gram uyuşturucu maddeyi makatına yerleştirerek ülkeye sokmaya çalışırken Ercan Havalimanı’nda yakalanan Ömür Emirsoylu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Ömür Emirsoylu hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının midesinde veya makatında uyuşturucu madde ithal edeceğinin bilgisinin önceden alındığını söyledi.

Polis, 12 Ekim 2022 tarihinde, saat 15.28’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından; Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan Ömür Emirsoylu’nun tasarrufunda bulunan eşyalar ve üzerinde yapılan kontrolde herhangi kanunsuz bir şeye rastlanılmadığını belirtti. Polis, zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesine götürüldüğünü ancak ilk başta röntgen ve tomografi çekilmesini reddettiğini belirtti.

Polis, zanlının daha sonra makatında uyuşturucu madde olduğunu itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlının makat kısmında şeffaf koli bantlarına sarılı yaklaşık 100gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının yurt dışında ailesi olduğunu, yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti. Zanlı 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.



