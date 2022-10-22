Davalık sorun çözülüyor

Başbakan Ünal Üstel, Dilekkaya-Gaziköy yolunda altyapı çalışmalarının Çarşamba günü başlayacağını, 15 Kasım’dan sonra ise asfaltlama yapılacağını açıkladı. 7 aydır sorunlu bekleyen Dilekkaya-Gaziköy yoluna çözüm getirdiklerini ifade eden Başbakan Üstel, istimlak problemi olan vatandaşlarla genişletilmiş toplantı yapılmasının ardından sorunun çözüldüğünü belirtti.

Başbakan Üstel, bazı sıkıntılardan dolayı yol yapım çalışmaları duran Dilekkaya-Gaziköy yolunda incelemelerde bulundu.

Başbakan Üstel’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ile diğer yetkililer eşlik etti.

Başbakan Üstel incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin kurulduğu günden bu yana geçmişten biriken sorunları çözmek için hareket ettiğini belirtti.

Halkın daha rahat yaşaması ve daha güvende seyahat edebilmesi bu çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başbakan Üstel, önceki gün 2012’de ihalesine çıkılan ve o günden sonra kurulan hükümetlerde çözülemeyen Alsancak yolunun çalışmalarını başlattıklarını hatırlattı.

Reform ve icraat yapmaya devam ediyoruz

2012’den bu yana yarım kalan Lefke-Güzelyurt yolunun da bitirildiğini ifade eden Üstel, “Koalisyon hükümetini kurduğumuz günden beri reform ve icraat yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Kimsenin cesaret edemediği belediyeler reformu yasasının da koalisyon hükümeti döneminde geçtiğini vurgulayan Başbakan Üstel, belediyelerin daha rahat çalışmasını sağlayan 51/95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da yakın zamanda Meclis’ten geçeceğini dile getirdi.

Yaklaşık 12-13 yıldır Meclis gündemine gelen Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın Pazartesi günü Meclis’te onaylandığını hatırlatan Üstel, ilerleyen günlerde çok tartışılan Hal Yasa Tasarısı’nın da gündeme geleceğini ve yasanın geçmesiyle birlikte ülkedeki ve yurtdışından gelen ürünlere denetim getirileceğini söyledi.

Aylardır bekliyor

7 aydır sorunlu bekleyen Dilekkaya-Gaziköy yoluna çözüm getirdiklerini kaydeden Başbakan Üstel, istimlak problemi olan vatandaşlarla genişletilmiş toplantı yapılmasının ardından sorunun çözüldüğünü belirtti.

Vatandaşların kendi açısından haklı olduğunu dile getiren Başbakan Üstel, bütün geçimini tarımdan karşılayan kişilerin, yol genişlemesinden kaynaklı bir kısım arazilerini kaybettiğini anlattı.

Köylülere teşekkür eden Üstel, uzun zamandan beridir yolda yaşanan sıkıntıdan dolayı Dilekkayalıların bir takım hareketler ortaya koymasının da haklı olduğunu söyledi.

Dilekkaya-Gaziköy yolunda Çarşamba günü altyapı çalışmalarının başlayacağını açıklayan Başbakan Üstel, stabilize ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 15 Kasım’dan sonra asfaltlamanın yapılacağını kaydetti.

Arıklı: Uzlaşıya varıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Erhan Arıklı da, iktidara geldiklerinde karayollarında üç tane ciddi sıkıntı olduğunu dile getirerek, bunlardan bir tanesinin Güzelyurt-Lefke yolu olduğunu ve yıllardan beri ara emirleri dolayısıyla yolun bitirilemediğini, yapılan girişimler neticesinde yolun kullanıma açıldığını kaydetti.

Girne-Alsancak yolu da bitirilemediği için binlerce insanın yolda işkence çektiğini belirten Arıklı, Başbakan Üstel’in ciddi katkılarıyla kaynak ayrılıp, ihaleye çıkıldığını söyledi.

Üçüncü sıkıntının ise Dilekkaya yolu olduğunu ifade eden Bakan Arıklı, burada 1.7 km’lik bir mesafede alınan ara emirleri nedeniyle yolun bir türlü kullanıma açılamadığını belirtti. Başbakan ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın ciddi girişimleriyle uzlaşıya varıldığını ifade eden Arıklı, katkı koyan herkese teşekkür etti.



Yeşil: Çizgileri ve levhaları yapıldı

Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de, Türkiye Cumhuriyeti ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında Şubat 2021’de 322 km’lik köy yollarının yapımı ile ilgili protokol imzalandığını belirterek, 90 km’lik köy yollarının tamamlandığını, çizgileri ve levhalarının da bitirildiğini söyledi.

Proje kapsamında Dilekkaya yolu üzerinde de 14.2 km’lik yolun, 12.5 km’sinin bitirildiğini dile getiren Yeşil, kalan 1.7 km’lik yolu da en erken zamanda tamamlayacaklarını kaydetti.

Kahyalar: Devam eden bazı davalar var

Avukat Yusuf Kahyalar ise, yolun kamulaştırmasından kaynaklı problemler yaşandığını ve mahkemelerde devam eden bazı davalar olduğunu ifade ederek, Başbakan Üstel’in ilk günden beri konuyla ilgilendiğini belirtti.

Kahyalar, davaların geri çekilmesi veya ara emrinin bir an önce bertaraf edilmesiyle ilgili girişimlerin yapılacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022, 10:03