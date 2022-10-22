Girne’de gerçekleştirilen Son Sefer Operasyonu kapsamında tutuklanan Sefer Üçüncü, Azat Barış Bayhan, Mehmet Aydoğar ve Sinan Ayyıldız hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 11 Ekim 2022 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Son Sefer Operasyonu kapsamında, zanlıların üzerlerinde, ikametgahlarında ve kullanımlarındaki araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 10 gram ağırlığında kokain, 9,5 gram ağırlığında hintkeneviri ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıların soruşturma kapsamında 10 gündür tutuklu olduklarını belirtti. Polis memuru soruşturmanın tamamlandığını, Mehmet Aydoğar ve Sinan Ayyıldız’ın ülkede kaçak kaldığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, Sefer Üçüncü’nün 10 bin nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, Azat Barış Bayhan’ın 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Diğer zanlılar Mehmet Aydoğar ile Sinan Ayyıldız ise bir ay süreyle cezaevine gönderildi.

