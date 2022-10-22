Şans eseri can kaybı olmadı

Ömer KADİROĞLU

Genellikle ağır vasıta araçların geçiş güzergahı olan Değirmenlik-Dağ yolunda dün yine yürekleri ağızlara getiren bir kaza meydana geldi.

Dağ yolunda seyreden katran yüklü kamyonun devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı. Kaza sonucu hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Yüksel Kurtoğlu (37), aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammed Mühacit Hüseyin ve Nazım Hüseyin hastaneye kaldırıldı. Kazada can kaybı olmaması mucize olarak değerlendirilirken, Dağ yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yola akan katran temizlendikten sonra trafik akışı yeniden sağlandı.

Sürücü dikkatsizdi

Polis açıklamasına göre, kaza dün saat 10.45 sıralarında Girne - Değirmenlik anayolu (Dağyolu) üzerinde meydana geldi.

Yüksel Kurtoğlu, yönetimindeki RR 732 plakalı katran yüklü kamyonla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp sağ yanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan Kurtoğlu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammed Mühacit Hüseyin ve Nazım Hüseyin Girne Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk yardım tedavilerinin ardından Yüksel Kurtoğlu ve Nazım Hüseyin Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Muhammed Mühacit Hüseyin’in ise sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Katran yola saçıldı

Kaza nedeniyle araç tamamen hurdaya dönerken, katran yola saçıldı. Polis ekipleri Dağ yolunu trafiğe kapattıktan sonra temizlik işlemi yapıldı.

Yol içerisine akan katranın temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022, 10:14