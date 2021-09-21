Örnek olmalı

Türkiye’nin birçok ilinde bisiklet kullanımını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Edirne, Gaziantep, Adana, Mersin, Hatay, Samsun, Çorum, Karabük, Urla, Muğla, Burdur, Bilecik, Düzce, Tekirdağ ve Çankırı'da düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında süsledikleri bisikletleriyle şehir turu atan kadınlar, bisikletlerine "Süslü Kadınlar" ve "Bisiklet En Çok Kadına Yakıştı" yazılı dövizler asarak müzik eşliğinde eğlendi.

Renkli kıyafet giyen kadınlar, daha sonra balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Bisiklet turuna bazı erkekler de katıldı.