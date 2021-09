Zirve öncesi önemli buluşma

New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." dedi.

Binanın, Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilciliğe ve New York Başkonsolosluğu'na ev sahipliği yapacağını aktaran Erdoğan, KKTC New York Temsilciliği'nin de Türkevi'nde faaliyet göstereceğini dile getirdi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında bu denli önemli bir eserin hayata geçirilmesinin, ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

ABD’de dualı açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan binanın girişinde bayrak çekme töreni düzenlendi.

Türkevi kırmızı ve beyaz balonlarla süslendi. Açılışta "ABD'deki Genç Türk Yıldızları" Zeynep Alpan, Ayça Şevval Akdoğan ve Korkmaz Can Sağlam tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Bina, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duayla açıldı. Erdoğan, binanın açılış kurdelesini eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın da aralarında bulunduğu yabancı ülke temsilcileriyle kesti. Erdoğan, Türkevi'nin Türk milleti ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılışa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile yabancı ülke temsilcileri ve davetliler katıldı.

Tatar, Twitter’dan teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta hizmete açılan Türkevi’yle ilgili Twitter’da yayımladığı fotoğraflı mesajında “New York’ta Türkevi’nin açılışında bulunduk... Başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkı ve emeği geçenleri kutlarım... Türkevi’nde KKTC New York temsilciliği için ayrılan bölüm bizi çok mutlu etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

*********

‘Olumlu tavır cesaretlendirdi’

Başbakan Saner, Ankara’da görüştüğü Fuat Oktay ile KKTC’nin serbest bölge olma projesini paylaştı

Başbakan Ersan Saner, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, ekonomisinin çeşitlendirilerek daha farklı gelir kaynakları elde edilebilmesi için “serbest bölge” çalışmasını paylaştıkları Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu tavrın kendilerini cesaretlendirdiğini vurguladı.

Başbakan Ersan Saner, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Görüşme sonrası Saner ile Oktay ortak basın toplantısı düzenledi.

Oktay: Ortak bağlar güçlendirildi

Oktay, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ortak bağların güçlendirildiğini, görüşmede ekonomik siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini, hali hazırda süren projeleri ele aldıklarını ve 2021 ekonomik iş birliği protokolünü kapsamlı değerlendirdiklerini söyledi.

Kendi kendine yeten, turizmle, eğitimle ekonomisine katma değer yaratan, karar alma mekanizmaları en iyi şekilde çalışan, ilerleyen bir KKTC istediklerini ve bu konuda TC olarak üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını vurgulayan Oktay, KKTC’de Meclis açıldığında bu yöndeki adımların süratle atılması gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını belirtildi.

Saner: Protokol olumlu şekilde ilerliyor

Saner de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile imzaladıkları protokolün olumlu bir şekilde ilerlediğini, 8 ay içinde ortaya koydukları icraatların, yıllardır Kıbrıs Türk halkının özlediği icraatlar olduğunu belirtti.

KKTC’yi söyledikleri gibi “şantiyeye” çevirdiklerini, altyapı, karayolları yatırımlarının sürdüğünü, çevre yolunun bunun örneği olduğunu ifade eden Saner, “Hep birlikte daha güzel adımları atacağımıza olan inancımı bir kez daha yinelemek istiyorum” dedi.

Saner, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, ekonomisinin çeşitlendirilerek daha farklı gelir kaynakları elde edilebilmesi için “serbest bölge” çalışmasını paylaştıkları Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu tavrın kendilerini cesaretlendirdiğini vurguladı.

Saner, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda KKTC’ye destek verdiğini, Covid salgınında da KKTC’ye 543 bin doz aşı gönderildiğini ifade ederek, ancak aşılamada istenilen düzeyi yakalayamadıklarını, en kısa zamanda istenen orana ulaşılmasının hedefleri olduğunu kaydetti.