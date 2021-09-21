“Bütün değerler limitlerin altında” 

Emir ERTORUN

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun, Teknecik Elektrik Santralinden alınan yakıt numunelerine ilişkin test sonucunu açıkladı.

Orkun, yakıt numunelerinde yapılan uluslararası analiz değerlerine göre, bütün değerlerin limit altında çıktığını, yakıtta yağ katkısı, yağ bulunmadığını belirtti.

Teknik olarak bir değerlendirme yapamayacağını ifade eden Orkun, Başbakanlık Denetleme Kurulu olarak aldıkları görevi yerine getirdiklerini ve sonucu kamuoyunun bilgisine sunduklarını, testlere göre sonuçların limit altında olduğunu söyledi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu, Türkiye’de yapılan analiz sonuçlarını Başbakanlık Toplantı Odası’nda dün saat 17.30’da düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Toplantıya Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile Esentepe Belediyesi Asbaşkanı Lütfi Güneş de katıldı.

Mersin’de analiz yapıldı, Gebze’de işlem gördü

Üst, orta, dip olmak üzere 3 şekilde, 12 tanktan 36 şişe numune alındığını, mühürlenip Mersin’de uluslararası yetkili bir firmaya götürüldüğünü, numunelerin ayrıca Gebze’de işlem gördüğünü, tahliller yapıldığını ifade eden Orkun, sonuçları ilgili taraflarla da paylaştıklarını, Kurul olarak Başbakan’ın kendilerine verdiği görevi, sonuçların alınmasıyla tamamladıklarını söyledi.

Orkun, yakıt analizlerine göre bütün değerlerin limitler altında çıktığını, yakıtta yağ katkısı veya yağ içermediğini, yakıtın uygun olduğunu söyledi.

Hulusioğlu: Başbakanı tehdit ettik

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da, yakıtın kötü kalitede hatta zehir olduğunun söylendiğini, kurulan platforma kendilerinin de dahil olduğunu ve ortaya çıkan tepkiler üzerine yakıtın analizi için neredeyse Başbakanı tehdit ettiklerini, analiz yapılmasını talep ettiklerini söyledi.