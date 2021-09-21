Doğru olan bu

Filiz SEYİS

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Dikmen İlkokulu’nda yeni yapılan Okul Öncesi Eğitim Kompleksi’nin açılışı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından yapıldı. Açılış törenine Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen İlkokulu öğretmen, öğrenci ve öğrenci velileri de katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Dikmen İlkokulu Okul Müdürü Vekili Kaan Bahçeci birer konuşma yaptı.

Dikmen İlkokulu Okul Öncesi Eğitim Kompleksi açılış töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, çocukların geleceği için eğitime yatırımların yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Amcaoğlu: 20 ayda 45 milyona yakın kaynak…

Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu 20 aylık sürede, son 10 yılda eğitime dair harcanan 45 milyonluk meblağın tamamına yakın bir meblağ kaynak aktardığını kaydeden Amcaoğlu, son zamanlarda okullarda yapılan tadilat ve altyapı işlerini anlattı.

Devletin okullardaki ihtiyaçları görmesi gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, “Eğitimi siyasetten, popülist yaklaşımlardan uzak tutmalıyız. Çünkü eğitim; bu çocukların pırıl pırıl geleceği, istikbalidir. Eğitim, güzel şekillendirilmiş, çağın koşulları ile döşenmiş altyapılardan ibarettir. Devlet olarak da yerel yönetimler olarak da bu konuda üstümüze düşenleri günü geldiğinde yaptığımızda bu çocukların geleceğe güvenle bakmasını sağlamış oluruz” ifadelerini kullandı.

Çelebi: Eğitime katkıdan kaçmayız

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılacak her katkının geleceğe yapıldığını ve Dikmen Belediyesi’nin de eğitime yapılacak hiçbir katkıdan kaçmadığını ifade etti.

Bahçeci: Yüz yüze eğitim olmazsa olmazdır

Dikmen İlkokulu Okul Müdürü Vekili Kaan Bahçeci ise konuşmasında, okulda 10 yıl önce 200 olan öğrenci sayısının 500’e yaklaştığını belirterek, artan öğrenci sayısının yeni ihtiyaçları doğurduğunu anlattı.

“Okul öncesi ve ilköğretimde yüz yüze eğitim olmazsa olmazdır. Elimizden gelen her türlü imkanı kullanıp yüz yüze eğitime devam etmeliyiz” diyen Bahçeci, okulların kapalı olduğu her günün kaybolan bir neslin habercisi olduğunu vurguladı.