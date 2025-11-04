Ortak çalışma yapıldı

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER) 25’inci yılı dolayısıyla düzenlenen “Kıbrıs Fotoğraf Günleri” önceki gün tamamlandı.

Merit Royal Diamond Otel ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’den fotoğrafçılar Burak Şenbak, Deniz Çeliker, Derya Yazar Ataser, Hamit Yalçın, Maruf Şinik ve Okan Yılmaz, eğitim ve atölyeleriyle yer aldı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nu (TFSF) temsilen yöneticiler de etkinliğe katıldı.

FODER üyeleri ile yerel fotoğraf dernekleri KlFSAD, FODOS, GİFDER, DİFSAD ve katkıda bulunan diğer fotoğrafçıların sunumlarının yanında, IAAP Başkanı Vladimir Jovanovski’nin “Benin’de Yaşam” sergisi de etkinlikte yer aldı.

Üç gün süren etkinlik boyunca katılımcılara teşekkür belgeleri ve plaketler de sunuldu.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025, 10:01