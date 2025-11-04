Doğru bir adım

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) Başkanı Osman Amca, Bakanlar Kurulu’nun aldığı yeni kararla inşaat malzemelerinin artık denetimsiz şekilde ülkeye giremeyecek olmasının sektör adına dev-rim niteliğinde bir gelişme olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer de taşıyıcı özelliği bulunan inşaat malzemelerinin ülkeye giriş aşamasında denetlenme-sine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını “Geç kalınmış ancak son derece doğru ve yerinde” olarak değer-lendirdi.

Amca yazılı açıklamasında, 30 Ekim’de yürürlüğe giren “İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü” kapsamında; donatı çeliği, yapısal çelik, taşıyıcı duvar elemanları, tuğla, gaz beton, briket, yapısal ahşap ve hafif çelik yapı malzemelerinin artık İnşaat Mühendisleri Odası uygunluk bel-gesi olmadan ithal edilemeyeceğini hatırlattı.

İnşaat malzemelerinde, özellikle yük taşıyan metal parçaların denetlenerek ülkeye girmesini inşaat kalitesi açısından “bir devrim” olarak niteleyen Amca, “Bunun olması için sektör olarak yıllardır çalışı-yorduk. Bu karar, bizim geleceğimiz ve yapı güvenliğimiz açısından son derece önemlidir.” dedi.

Amca, geçmişte denetimsizlik nedeniyle birçok yapıda sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, yeni uygula-manın sektördeki kalitesizliğe son vereceğini vurguladı.

“Özellikle iskele yapımında ve taşıyıcı demirlerde kullanılan malzemelerin denetimsizliği ciddi sorunlar doğurdu. Artık ülkeye giren her malzeme denetimden geçecek.” diyen Amca, bunun hem sektör hem de halkın can güvenliği için çok büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun denetim yetkisini İnşaat Mühendisleri Odası’na vermesini memnuniyetle karşıla-dığını söyleyen Amca, bu yetkinin teknik bilgi ve sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu ifade etti.

Amca, “Zaten bunu istiyorduk. Denetim işinin mühendislerin elinde olması en doğru karardır. Bu kara-rı alanları yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

Gazimağusa Limanı’nda kurulan laboratuvarın malzeme denetimlerinde kilit rol oynayacağını belirten Amca, “Bu laboratuvarı kurmak için İnşaat Mühendisleri Odası çok ciddi mesai ve kaynak harcadı. Başkan Abdullah Ekinci’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sistem, inşaatların ömrünü uzatacak ve geleceğimizi koruyacak.” ifadelerine yer verdi.

İnşaat sektörüne zarar vermez

Gürcafer taşıyıcı özelliği bulunan inşaat malzemelerinin ülkeye giriş aşamasında denetlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını “Geç kalınmış ancak son derece doğru ve yerinde” olarak değerlendirdi.

Gürcafer “Ülkemiz deprem riski altındaki ülkeler arasındadır ve hiçbir gerekçe insan hayatı konusunda alınan önlemlerin önüne geçmemelidir” ifadelerini kullandı.

Denetleme yetkisinin İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) verilmesinin yerinde bir adım olduğunu belirten Gürcafer, denetimlerin sektörde gecikmelere yol açacağı veya inşaat sektörüne zarar vereceği yönündeki spekülatif haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

