Vitamin deposu

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan pazarda çoğu meyve ve sebze 3 haneli rakamlardan satılırken, mandalina ve portakal makul fiyatıyla bütçelere hitap etti. Kış aylarına girerken C vitamini deposu olan mandalina ve portakal 70 liradan alıcı beklerken, incir ve cennet hurması 200 liradan satıldı. Ayva 180 ve çilek paketi 150 liradan alıcı bekledi. Bamya 170, Börülce 150, domates ve bazı biber çeşitleri ise 100 liradan tezgâhtaki yerini aldı. Salatalığın kilosu 30 liraya kadar düşerken, vatandaşlar bütçelerine uygun ürünleri almayı tercih etti.
Lefkoşa’da önceki gün kurulan pazarda bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
İncir: 200 TL
Cennet Hurması: 200 TL
Mantar: 200 TL
Ayva: 180 TL
Bamya: 170 TL
Çilek: Paket 150 TL
Börülce: 150 TL
Armut: 150 TL
Kivi: 150 TL
Üzüm: 150 TL
Zeytin: 150 TL
Kolakas: 130 TL
Çiçek Lahanası: 100 TL
Sarma Lahana: 100 TL
Brokoli: 100 TL
Domates: 100 TL
Acı Biber: 100 TL
Elma: 100 TL
Şeftali ve Nektarin: 100 TL
Erik: 80 TL
Pancar: 80 TL
Mandalina: 70 TL
Limon: 65 TL
Nar: 60 TL
Roka: 50 TL
Patates: 40 TL
Maydanoz: 35 TL
Salatalık: 30 TL