Vitamin deposu

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan pazarda çoğu meyve ve sebze 3 haneli rakamlardan satılırken, mandalina ve portakal makul fiyatıyla bütçelere hitap etti. Kış aylarına girerken C vitamini deposu olan mandalina ve portakal 70 liradan alıcı beklerken, incir ve cennet hurması 200 liradan satıldı. Ayva 180 ve çilek paketi 150 liradan alıcı bekledi. Bamya 170, Börülce 150, domates ve bazı biber çeşitleri ise 100 liradan tezgâhtaki yerini aldı. Salatalığın kilosu 30 liraya kadar düşerken, vatandaşlar bütçelerine uygun ürünleri almayı tercih etti.

Lefkoşa’da önceki gün kurulan pazarda bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

İncir: 200 TL

Cennet Hurması: 200 TL

Mantar: 200 TL

Ayva: 180 TL

Bamya: 170 TL

Çilek: Paket 150 TL

Börülce: 150 TL

Armut: 150 TL

Kivi: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Zeytin: 150 TL

Kolakas: 130 TL

Çiçek Lahanası: 100 TL

Sarma Lahana: 100 TL

Brokoli: 100 TL

Domates: 100 TL

Acı Biber: 100 TL

Elma: 100 TL

Şeftali ve Nektarin: 100 TL

Erik: 80 TL

Pancar: 80 TL

Mandalina: 70 TL

Limon: 65 TL

Nar: 60 TL

Roka: 50 TL

Patates: 40 TL

Maydanoz: 35 TL

Salatalık: 30 TL