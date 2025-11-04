Bu sonuç şaşırttı

KKTC İstatistik Kurumu, Ekim ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 1.09 olarak açıkladı. Türkiye’de Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, Ekim’de aylık bazda yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.

KKTC İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33.80 ve bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36.33 değişim yaşandı.

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 18.93 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda yaşandı. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 5.72, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.87, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1.34, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 0.99, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.89, ulaştırma ana grubunda yüzde 0.75, sağlık ana grubunda yüzde 0.72, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.23, eğitim ana grubunda yüzde 0.14 artış meydana geldi.

Öte yandan, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 6.89, haberleşme ana grubunda yüzde 0.03 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 394 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 104 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 90.23 ayva, yüzde 72.42 bal kabağı ve yüzde 60.00 ile milli piyango bileti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 49.91 nar, yüzde 41.08 mango ve yüzde 32.70 ile limon oldu.

Türkiye'deki durum

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklamada, “TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.” denildi.

TÜİK, Eylül ayında enflasyonu yüzde 3,23; yıllık enflasyonu ise yüzde 33,29 olarak açıklamıştı.

AA’nın Ekim ayı enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler, ekimde TÜFE’nin aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahminde bulundu. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ise Ekim’de yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyordu.

