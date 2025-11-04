Gözler UBP meclisinde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün erken seçim tarihi tartışıldı. CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, erken seçim için 22 Mart 2026 tarihini önerdi. Başbakan Ünal Üstel ise Ocak 2027’yi işaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap sağlanamadığı için sabahki toplantısını gerçekleştiremedi. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler yoklamanın ardından “sayımız 25” diyerek nisap olmadığını açıkladı ve Genel Kurul’a 15 dakika ara verdi.

Meclis, ikinci denemesinde nisabı sağlayarak saat 13.23’te yasama göreviyle toplandı. Toplantıda erken seçim tarihi tartışıldı.

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, erken seçim için 22 Mart 2026 tarihini önerdi.

Başbakan Ünal Üstel’in önceki gün yaptığı açıklamaya işaret eden Şahali, Başbakan’ın, çok haklı bir tespit yaptığını ve çok büyük seçim başarısızlığı olduğunu ifade ettiğini kaydetti. “Bu hezimetin yurttaşın hayal kırıklığının beyan edildiği bir sonuç olduğunu” ifade eden Şahali, bunun salt bir başarısızlık olmadığını söyledi.

Döviz krizinin; Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybı olduğunu dile getiren Şahali, “Döviz krizi tedarik zinciri akaryakıt temininde bir engel teşkil ediyor mu?” sorusunu sorarak, son akaryakıt zammının bu şekilde açıklanamayacağını belirtti.

Halkın seçimde verdiği net mesaja rağmen hükümetin görevde kalmayı sürdürecekse, yapılacak icraatı Başbakan Üstel’den dinlemek istediklerini ifade eden Şahali, Meclis’in ikinci denemede toplanmasının krizi gösterdiğini kaydetti. Şahali, “Bu ülkenin en büyük ihtiyacı sizden kurtulmuş olmaktır… Bizim kurultayımız sizin varlığınız için bir gerekçe değildir.” diye konuştu.

Bütçe rakamlarında iyileşme göremediklerini dile getiren Şahali, rakamların düzeltilmesini istedi.

“Eğer seçim başarısızlığını tanımlıyorsanız 22 Mart 2026’da halkın iradesini Meclis’e taşıyalım.” diyen Şahali, 22 Mart’ta erken seçim çağrısı yaptı.

Üstel: UBP bugüne kadar hiçbir seçimden kaçmadı, kaçmaz

Başbakan Ünal Üstel de söz alarak, UBP-YDP-DP hükümetinin kurulduğu günden bugüne halka ne söz verdiyse, hiçbir sözü havada bırakmadığını vurguladı. 2013’te yarım kalan projeleri hiçbir siyasi partinin bitirmediğini kaydeden Üstel, birinci önceliklerinin yarım kalan projeler olduğunu söyledi.

UBP’nin bugüne kadar hiçbir seçimden kaçmadığını dile getiren Üstel, “Seçimin tarihi 2027 Ocak’tır. Ama eğer şartlar öyle getirirse, 2026’da yapacağız; o kararı UBP, YDP ve DP verir. O doğrultuda hiçbir çekincemiz yoktur. Olmayacak da. Bunu sayın milletvekillerimle paylaşmak istedim.” dedi.