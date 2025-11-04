Suç ortakları tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta 17 Ekim tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Stavros Dimostenus’un katil zanlılarından birinin KKTC üzerinden Türkiye’ye kaçtığı, oradan da Yunanistan’a geçtiği açıklandı.

Politis gazetesi; söz konusu cinayetle ilgili Cumartesi günü tutuklanan 31 yaşındaki şahsın Limasol Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmasında, cinayet zanlılarından birini KKTC üzerinden Türkiye ve oradan da Yunanistan’a kaçırmakla suçlandığını yazdı.

Gazete, Dimostenus cinayetiyle ilişkili olarak Güney Kıbrıs’ta şu anda 6 kişinin tutuklu olduğunu, Yunanistan’da tutuklu bulunan 2 kişinin daha Güney Kıbrıs’a getirilmesinin beklendiğini belirtirken, cinayette kullanılan toplam 10 aracın ise incelemede olduğunu vurguladı.

Gazete, bu araçlardan birinin 31 yaşındaki şahıs tarafından, zanlılardan birini, cinayetin ertesi günü “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısından KKTC’ye geçirmek için kullanıldığını, şahısların aynı araçla Girne limanından arabalı vapura binerek Türkiye’ye gittiklerini, sonrasında da kara yoluyla Yunanistan’a geçtiklerini aktardı. Gazete, Yunan polisi tarafından Selanik’te bulunan araçta seyahati doğrulayan belgelerin de bulunduğunu yazdı.

Bu bilgilerin İki Toplumlu Teknik Komite tarafından da doğrulandığını belirten gazete, 31 yaşındaki şahıs ifadesinde, KKTC ve Türkiye’ye tek başına gittiğini, 28 yaşındaki zanlıyla Yunanistan’da şans eseri karşılaştığını öne sürdüğünü aktardı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “İşgal Bölgeleri Aracılığıyla Kaçış Planı” başlığı altında okuyucuya yansıttı.