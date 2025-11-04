Şenlik havası yaşanıyor

Yerel halk dansları ekipleri, müzik grupları ve sanatçılar festivallerde şenlik havası yaşatıyor. Yeli sanatçılar, halk dansları ekipleri ve müzik grupları 16. Lefke Hurma Festivali’ne de renk kattı.Geçen Pazar günü yoğun katılımla gerçekleştiren festivalde Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekipleri sahne alırken, Türkay Fotalı ve Angoniler Grubu, Grup Akustik, Grup Baria, Grup Argasti ile Arif Edizer performans sergiledi. Yedidalga Folklor Derneği ekipleri ve Ersan Karaç K de sahne alarak folklor gösterileriyle büyük beğeni topladı.

Müzik etkinlikleri ise Port Medical Müzik Grubu ve Solisx Grubu’nun performanslarıyla devam etti. Katılımcılar, hem dans hem de müzik gösterileri eşliğinde Lefke’nin Hurma Festivali’nde keyifli bir gün geçirdi.