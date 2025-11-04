Madalyonun diğer yüzü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Kaza Mahkemesi’nde “kişisel verilerin ihlali ve özel hayatın gizliliğini ihlal ” suçlarından yargılanan Kıbrıslı Rum iki sanık A.K. (E-60) ve A.K.’nin (K-60) duruşmasına dün devam edildi.

İddia makamı, mahkemeye sanıkların Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru yaptığı mülklerin şimdiki sahipleri olan iki kişi tanık olarak dinletti. Tanıklardan Bülent Kemal Ersaç, İngiltere’de doğduğunu, 10 yıldır sürekli olarak KKTC’ye gidip geldiğini söyledi ve “Kişisel bilgilerimin paylaşılması nedeniyle tutuklanma endişesi yaşıyorum. İngiltere’ye, Larnaka’dan değil, Türkiye üzerinden gitmek zorunda kalıyorum.” şeklinde şahadet verdi.

Mülklerin şimdiki sahipleri dinlendi

İddia makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Ahmet Özlemler, dünkü duruşmada sanıkların başvuru yaptığı taşınmaz malların şimdiki sahipleri olan Destine Kocareis Doğan ve Bülent Kemal Ersaç’ı tanık olarak dinletti.

Destine Kocareis Doğan, Salamis bölgesinde bulunan taşınmaz malın, Güney Kıbrıs’ta bulunan mallarına eşdeğer olarak kendisi ve kız kardeşine ait olduğunu söyledi. İlgili taşınmaz mal ile ilgili hiçbir şahıs veya avukata araştırma için vekalet vermediğini belirten Doğan, sanıkları tanımadığını ve sadece medya üzerinden tanıdığını ifade etti.

Geçtiğimiz temmuz ayında polis tarafından bilgilendirildiklerini ve ifade verdiklerini anlatan Doğan, kişisel verilerinin izinleri dışında verilmesi nedeniyle Kıbrıslı Rum sanıklardan şikayetçi olduğunu aktardı.

Sanık avukatlarından Öncel Polili, ilgili verilerin bir avukat dilekçesiyle belirli bir aşamada alınabileceğini ve alınması halinde bile yasal şekilde elde edildiğini savundu. Polili ayrıca polisin tanıkları şikayetçi olmaya zorladıkları yönünde iddiada bulundu. Avukat Uğur Çulhaoğlu ise “Konu bilgileri eğer biri kanunsuz bir şekilde elde etmişse bile bu, mahkeme huzurundaki sanıklar değildir.” iddiasında bulundu.

“Bilgilerimin başkasında olduğunu öğrendim”

İddia makamının diğer tanığı Bülent Kemal Ersaç ise İngiltere’de doğduğunu, 10 yıldır KKTC’ye sürekli olarak geldiğini ve 10 yıl önce ilgili taşınmaz malı bir şirket vasıtasıyla aldığını söyledi.

Temmuz ayı içerisinde polis tarafından arandığını ve İskele Polis Müdürlüğü’ne davet edildiğini anlatan Ersaç, kendisine kişisel verilerinin başkalarının elinde olduğunun söylendiğini, bunu öğrendiğinde şok yaşadığını ifade etti.

Kişisel bilgilerinin paylaşılmasını kabul edemeyeceğini ve bunun sahtekarlık olduğunu savunan Ersaç, şikayetçi olduğunu belirtti. Ersaç, Avukat Öncel Polili’nin sorusu üzerine; son zamanlarda yaşanan tutuklanma olayları nedeniyle, kişisel verilerinin de başkalarının eline geçmesi nedeniyle tutuklanma endişesi yaşadığını ve İngiltere’ye Larnaka Havalimanı yerine Türkiye üzerinden gittiğini söyledi.

Öncel Polili, müvekkillerinin tanık hakkında herhangi bir şikayette bulunmadığını ifade etti.

İddia makamı, yeni tanıklar hazır etmek için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, davayı tanıkların dinlenmesine devam etmek amacıyla 6 Kasım Perşembe gününe erteledi.

Sınır ihlali kararı 7 Kasım’da

Savcılık, geçen duruşmalarda beş sanık aleyhine getirilen “mülke tecavüz” ve “genel rahatsızlık” suçlamalarına ilişkin davayı geri çekmiş ve sanıklar bu suçlamalardan serbest kalmıştı. Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıkların davası, hitapların ardından karar için 7 Kasım Cuma gününe ertelenmişti.