Şeniz Akşahinler’in “Kıbrıs Türk kültüründe yemeklerimiz” kitabı'na büyük ilgi

Çiğdem AYDIN

Annesi Ayten Emmoğlu’nu 2018 yılında kaybeden Şeniz Akşahinler annesinin anısına ondan öğrendiği Kıbrıs Türk kültürünün yemek ve tatlılarını kitaplaştırarak ölümsüzleştirdi.

Kitabının tanıtımını Diyalog TV’de Cemre Akar’ın hazırlayıp sunduğu 360 derece programında yapan Akşahinler, unutulan Kıbrıs Türk kültür yemeklerini bir kitapta topladığını bunu annesinin anısını yaşatmak için yaptığını söyledi.

Şeniz Akşahinler, kitabıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Ben uzun yıllar Eğitim Bakanlığında hademelik yaptım, terzilik yaptım, 10 yıl sigara fabrikasında çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra da evimde anneciğimin bana öğrettiği kültürümüze ait yemekleri yapmaya başladım. Kısa süre sonra evde yaptığım yemek ve tatlılar beğenildi özel siparişle yemek ve tatlılar yapmaya başladım. Mevlitler, özel geceler veya ev yemekleri insanlar el lezzetime temizliğime güvendi. Anneciğimizi 25 Nisan 2018 yılında kaybedince bana annemin öğrettiği yemek ve tatlıları onun anısını yaşatmak için kitaplaştırma kararı aldım ve o gün bugündür iki buçuk yıldır bu kitabı yazıyorum. İçerisindeki tüm yemek ve tatlıları annemden öğrendim. Bilmediğim ve unutulmuş Leymosun Tatlısı vardı onu da öğrendim, mutfağa girdiğim zaman dünyanın derdini unutuyorum çok mutlu oluyorum. Kıbrıs Türk kültürünü yansıttığım yemek kitabımı bin adet bastırabildim, 112 sayfadan oluşan kitabımın içinde hepsi bizim kültürümüze ait 101 çeşit yemek ve tatlı bulunuyor. Örneğin; Lalangı, Bulamaç, Gullirikya gibi özel tatlar unutuldu hepsinin tarifleri ve malzemeleri hatta evde kendim çektiğim fotoğrafları ile kitabımda yer alıyor. Burada amacım kültürümüzdeki ev yemeklerimiz ve tatlılarımızın unutulmaması genç nesillere de aktarılması, annem bana aktardı benim kızım yok aktarayım ben de okuyucularıma aktarmak istedim. Bilgiyi tecrübeyi paylaşmak güzeldir. Mutfakta en çok bumbar ve gatmer yaparken keyif alıyorum biraz zor yemeklerdir ama keyiflidir. Aslen Lefkoşalıyım annem Hisarköylü’ydü, babam da Vasilyalıdır. İki oğlum var Allah uzun ömür versin. Ben yalnız yaşıyorum isteyene yemekler tatlılar yapıyorum satıyorum bu şekilde çalışmayı da hiç bırakmadım çünkü ben oturamayan bir kişiliğe sahibim. Gençler özellikle kendi kültür yemek ve tatlılarımızı bilmeli öğrenmeli diye düşünüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2020, 01:28