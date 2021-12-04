Sevgi paylaşıldı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurtlu genç girişimci, Şekerlokum Direktörü Çilem Dağıstanlı, sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.

Dağıstanlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Algım Özel Eğitim Merkezi'nde ‘’Sevgiyi Paylaşıyoruz’’ adlı anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Dağıstanlı, etkinlikte 8 Down sendromlu, 5 engelli toplam 13 çocuğa kurabiye ve cupcake yapımını öğretti.

Saat 14.00’te başlayan etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Sn. Fevzi Tanpınar ve davetliler katıldı.



Dağıstanlı, çocuklara öncelikle hijyenden bahsederek, yeni yıl kurabiye yapımı ve cupcake yapımı ve süslemeleriyle ilgili bilgiler verdi.Çocuklarla birlikte etkinliğe katılanlar da hamur yoğurarak kurabiye yaptı.Çocuklara katılım belgesi verildi, pasta kesildi.Dağıstanlı, amacının farkındalık yaratmak, engelli çocukların becerilerini ve öz güven duygularını geliştirmek olduğunu söyledi.Etkinliği organize eden Dağıstanlı’ya da plaket takdiminde bulunuldu.