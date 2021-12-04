Diyalog önemli yerde

Başbakan Faiz Sucuoğlu, gazetemizin 8’inci yayın yılı münasebetiyle Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a gönderdiği kutlama mesajında; elde edilen başarıya değindi ve yayınlarımızı takdirle izlediğini bildirdi.

Sucuoğlu mesajında şöyle dedi:

“Güç koşullar altında yayın yapan Kıbrıs Türk basın hayatına 8 yıl önce yeni bir ses olarak katılan Diyalog Gazetesi, sizin değerli yönetmenliğinizde başarılı ve etkili yayınlar ile kısa zamanda ülkede güvenilen bir medya olmayı başarmış ve önemli bir yere gelmiştir.



Tarafsız, nitelikli ve ilkeli habercilik anlayışı ile Kıbrıs Türkü’nün değerlerine ve hassasiyetlerine karşı sürdürülen duyarlı yayıncılığınızı takdirle izlemekte olduğumu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum.Dünyada her alanda olduğu gibi basın alanındaki değişime paralel adımlarla gelişimini sürdüren Diyalog Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü kutlar, başta siz olmak üzere, tüm çalışanları içtenlikle tebrik eder, bundan sonraki yayın hayatınızda başarılar dilerim.”

Özkurt da kutladı

BRTK Müdürü Meryem Özkurt da Diyalog gazetesinin 8’inci yılı nedeniyle, Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a gönderdiği mesajda şöyle dedi:

“Çok seslilik, tarafsızlık ve ilkeli haberciliğin öncü yayın kuruluşlarından olan Diyalog Medya Grubu bünyesinde 8 yıldır Kıbrıs Türk basınındaki haklı yerini koruyan Diyalog Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü dolayısıyla sizleri ve emeği geçen herkesi kutlar, saygılarımı sunarım.”

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021, 11:14